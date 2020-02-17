شرطة السياحة تمنع مطرب "بنت الجيران" من إحياء حفل زفاف

في أول تأثير لقرار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين بوقف التعامل مع مطربي المهرجانات وتحذير الفنادق والملاهي الليلة من التعامل معهم، أعلن منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع المطرب عمر كمال صاحب أغنية "بنت الجيران" من إحياء حفل زفاف كان يقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأكد: "قامت شرطة السياحة بإجراءات المنع إيماناً بقرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر، الذي وجه الشكر لأجهزة شرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشي في المجتمع المصري".

وفي أول رد على قرار منعه من الغناء أعرب مطرب المهرجانات عمر كمال، صاحب أغنية "بنت الجيران" مع حسن شاكوش، في تصريحات صحافية، عن حزنه الشديد بعد قرار نقيب الموسيقيين، بمنع مطربي المهرجانات من العمل في الأماكن السياحة وإقامة الحفلات، قائلاً: "القرار ده دبحنا وبيتي اتخرب ومش عارف أعمل إيه".

وأضاف: "أنا مطرب نقابي وحرام يتعمل معايا كده، إحنا اعتذرنا على الألفاظ اللي كانت في أغنية (بنت الجيران)، وعملنا بث مباشر لفيديو مدته 14 دقيقة أنا وحسن شاكوش، شرحنا فيه كل اللي حصل في الاستاد، وعندنا استعداد نبوس دماغ أي حد بس عشان تسامحونا".

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وتابع: "قرار أستاذ هاني شاكر دبحني وبيتي اتخرب، أنا حصلت على دفعات تعاقد من حفلات وحالياً أصحابها كلموني ومحتاجين يرجعوا كل الفلوس وبزيادة، ده غير إن أصحاب الحفلات بعد كدة هيخافوا يتعاملوا معايا تاني خوفا إن الحفلة تتلغي فجأة".

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