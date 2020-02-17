نجمة تنفجر بالبكاء بعد إصابتها بالشلل بسبب علاج بالطب البديل

أحدثت نجمة "يوتيوب" مغربية عبر ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت في مقطع فيديو وهي تبكي بشدة.

وتبين أنها "اليوتيوبر" المغربية المعروفة باسم سارة جو وأنها واجهت تجربة خطرة في أحد المستشفيات الكورية بعد خضوعها لعملية علاج بالطب البديل.

وظهرت في المقطع المصور وهي تنفجر بالبكاء وكشفت في لقاء عبر الفيديو أجرته معها المذيعة سارة الدندراوي ضمن حلقة من برنامج "تفاعلكم" الذي يعرض على شاشة قناة "العربية" أنها عانت من مفاعيل خطأ طبي كبير.

وقالت إنها فقدت الشعور بأحد جانبي وجهها وإنها تريد معرفة ما حدث لها. وأفادت بأن حالتها سيئة وأن شعورها بالألم يزداد بشكل دائم، رافضة تحديد مكان وجودها لأسباب تتعلق بأمنها.

وعن تفاصيل ما حدث لها أضافت أنها ذهبت إلى كوريا في إطار فعالية نظمتها وزارة السياحة والثقافة الكورية، مضيفة أنه تم الاتصال بها من قبل أكاديمية تقوم بتدريس اللغتين العربية والكورية.

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وتابعت أن صاحبة الأكاديمية اقترحت عليها الذهاب إلى مستشفى يمتلكه زوجها ويعالج مشاكل العمود الفقري بطريقة الطب البديل.

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