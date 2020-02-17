شابة ترقص مع راغب علامة وضجة كبيرة بسبب حركاتهما

أثارت شابة قيل بأنها الاعلامية التونسية مريم بن حسين ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو لها خلال حضورها لحفل النجم راغب علامة بمناسبة يوم الحب ورقصها معه على المسرح.

وانتقد عدد كبير من المشاهدين طريقة رقصها ودلالها على "السوبر ستار" وحركاته العفوية معها، وارجع العديد منهم الأمر الى علاقة الصداقة التي تجمع بينهما في حين اعترض البعض الآخر هذا الاتهام، مؤكدين أن الشابة ليست مريم، الامر الذي زاد من علامات الاستفهام بين المتابعين.

واختارت الشابة التي تظهر بملامحها كأنها مريم بالفعل، فستاناً أحمر اللون يتماشى مع الأجواء وصعدت على المسرح ورقصت بطريقة جريئة مع النجم اللبناني الذي اضطر بدوره على الرقص معها ثم ابتعد واكتفى بالتصفيق لها.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع وانقسمت التعليقات بين من أكد أنها مريم في حين رأى العديد منهم أنها شابة من محبي النجم اللبناني، ويأتي هذا المقطع بعد انتشار مقطع آخر لشابة من معجبي علامة والتي هجمت بعفوية على المسرح لاحتضانه وتقبيله بين الحضور.

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