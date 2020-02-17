أحمد الفيشاوي يعبر عن حبه لزوجته بطريقته الخاصة

شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه على تطبيق "انستغرام" بصورة جديدة له برفقة زوجته ناديا، وعبر من خلالها عن حبه الكبير لها.
واحتفل الفيشاوي من خلال الصورة بيوم الحب، حيث قدم لزوجته باقة من الورود الحمراء وعلق قائلاً: "جت متأخرة بس كل سنة وانتي طيبة بردو".
وظهرت السيدة ناديا بملابس "كاجوال" عبارة عن بنطلون وتيشيرت وحذاء رياضي، وتركت شعرها الأحمر منسدلاً على كتفيها.
من جهة ثانية، يشارك الفيشاوي، في بطولة فيلم "يوم وليلة" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة خالد النبوي، حنان مطاوع، درة، ومن إخراج أيمن مكرم.
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