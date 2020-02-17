ظهور "الطيار الموقوف" مع عمرو دياب ودينا الشربيني في ظل أزمته

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة جديدة للطيار أشرف أبو اليسر الذي تم وقفه عن العمل بسبب جلوس الفنان محمد رمضان في قمرة القيادة.

ولفتت أنظار الكثير من المتابعين حيث ظهر فيها إلى جانب الفنان المصري عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني أثناء وجودهما في الطائرة.

وأطلقت الصورة موجة واسعة من التعليقات حيث رأى الكثير من المتابعين أنها قديمة بدليل أن أبو اليسر يرتدي بذلة الطيران.

ويشار إلى أن الأزمة ما زالت تلاحق الفنان رمضان وفي أحدث تطوراتها استبعاده من قبل اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بين ناديي الأهلي والزمالك التي يتوقع إقامتها الخميس المقبل 20 فبراير 2020 في دولة الإمارات.

وبفعل ذلك تم إلغاء دعوته لحفل يقام للمناسبة. وفي موازاة ذلك قرر نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر وقف التعامل نهائياً مع مطربي المهرجانات ومنهم محمد رمضان إلى جانب منعهم من إحياء الحفلات العامة والخاصة.

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وكان شاكر أعلن قبل ذلك أن النجم الشاب لن يحصل على تصاريح بالغناء وأقامة الحفلات مجدداً لأنه لم يلتزم بالقواعد العامة التي تتم مراعاتها في هذا السياق.

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