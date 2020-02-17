تفاصيل خناقة رامى جمال وزوجته ناريمان الطريفة بسبب تويتر

خناقة لطيفة وطريفة بين النجم رامى جمال وزوجته ناريمان، شهدتها ساحة تويتر على نرأى ومسمع من الجميع، بعد تدشين ناريمان حساب لها على مواقع التغريدات، حيث دارت بينهما معركة من الردود والكوميكسات الساخرة المتبادلة بين الطرفين، بسبب عدم معرفتها الكاملة بتفاصيل استخدام تويتر.

فى البداية، نشرت ناريمان صورة لبوستر أغنية "مش ملاحظ حاجة" التى شاركته الغناء فيها، ليعلق رامى على الصورة بكوميكس ساخر "أنا مش مصدق ودانى"، ثم تبعها بتغريده أخرى، قائلا: "يا جماعة عاوزين كلنا نرحب بناريمان وناخد بأيديها علشان أنا غلط وندمان انى دخلتها تويتر، وهاريانى أسئلة أرد منين، وكده مين رد، أعمل ريتويت منين، وكوم أسئلة وعارف انى هلاقيها تايهه وبترد فى حتت تانية، وأمانة انا أديتلكم هدية"، مضيفا فى تغريده ثالثة مخاطبا المتابعين: "للأسف هى مش هتشوف اللى احنا بنكتبه ده إلا لو خدت بأيديها ووصلتها، أختكم وتايهه.. احتووها".

وتعاود ناريمان الرد علر رامى، قائلة: "انت بتستغل سذاجتى على تويت، وأنا اول واحدة علمتك ترد على التليفون منين"، ليرد رامى مرة أخرى: "يعنى لماضتك مش لايقه مع سؤالك أرد منين، والله أنا أسهلى اخد تليفونك وتقوليلى عاوزه تردى عليه بإيه وأنا أكتبلك اللى واخدينه لسان"، لترد ناريمان هذه المرة بكوميكس: "جر شكلى تانى".

قد يهمك أيضا: