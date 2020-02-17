نفاد حفل بهاء سلطان في ساقية الصاوي

يعود المطرب بهاء سلطان لجمهوره من خلال حفله الغنائي المنتظر، وذلك على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 6 مارس، وتم نفاد تذاكر الحفل بالكامل بعد أيام من طرحها للجمهور.

يذكر أن بهاء قد شارك في الاحتفالية الكبرى لعيد الحب التي أقيمت على أرض استاد القاهرة، بجانب الفنان تامر حسني، والفنانة نانسي عجرم.

يعتبر الحفل هو محطة العودة الغنائية الأولى لـ بهاء بعد توقفه عدة سنوات، تبعها نداءات عدد كبير من الفنانين والشعراء والملحنين بعودته، واختتمتها الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث دعت المنتج نصر محروس المكتشف الأول لبهاء إلى عودته غنائياً، وسرعان ما تمت الاستجابة، ليستكمل مشواره الغنائي بشكل جديد يناسب العصر الموسيقي الحالي.

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