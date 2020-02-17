"سقف" لرامي جمال تقترب من المليون التاسع على "يوتيوب"

اقتربت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، من حاجز الـ9 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأسبوع على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: مصطفى حسن، ألحان: بلال سرور، توزيع:

توما، وظلت "سقف" متصدرة المركز الأول على قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب لعدة أيام، مع انتشارها الواسع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طرح رامي ألبومه الجديد "أنا لوحدي" بالكامل على "يوتيوب" وحقق نسب مشاهدات عالية، وضم 15 أغنية منها "بعد مااغيب، أدف يامراكبي، لو ع النسيان، اللي مشيوا، لقلبك سلام، بيهم كلهم، حاجة غريبة"، ومن المتوقع طرح الـ سي دي الخاص به خلال الفترة المقبلة.

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