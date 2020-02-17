تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح المنارة

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي على مسرح المنارة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة. ومن المقرر أن يقام الحفل التابع لـ"مودرن أكاديمي"، يوم الجمعة الموافق 6 مارس، برفقة فريق "ديسكو مصر"، والموسيقي feedo. يذكر أن آخر حفلات تامر الغنائية كانت في استاد القاهرة، مساء الخميس الماضي، بمشاركة الفنانة نانسي عجرم والفنان بهاء سلطان، واتسم الحفل بجماهيرية ضخمة فاقت الـ100 ألف شخص، واستمرت ساعات الحفل لبعد منتصف الليل في أجواء احتفالية مميزة بعيد الحب. Advertisements قد يهمك ايضاً: تامر حسني يرد على حقيقة اقتباس "الفلوس" من فيلم أجنبيا توافد النجوم وصناع العمل على العرض الخاص لفيلم " الفلوس" لتامر حسنى

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