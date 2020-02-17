على ربيع يشارك حكيم غناء "ليلة بمبى" في فيديو على تيك توك

شارك الفنان على ربيع، المطرب حكيم في غناء أغنية " ليلة بمبى "، وذلك من خلال فيديو، نشره النجم حكيم على حسابه على "تيك توك"، وظهر ربيع وهو يشارك حكيم غناء الأغنية الجديدة، والتي طرحها حكيم منذ أسابيع، وذلك وسط تفاعل من المتابعين.

وكان حكيم طرح أحدث أغنياته المصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "قلبي يا ناس" ضمن احتفالات عيد الحب، وهى أغنية رومانسية إخراج مازن نيازى وكلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي، والأغنية من ألبوم حكيم الجديد "الرجل الصح" الذى طرح منه 8 أغنيات على موقع يوتيوب وحققت نجاحات كبيرة.

وجاءت الأغانى التي طرحها حكيم على يوتيوب بالترتيب، الأولى بعنوان "سيبونا فى حالنا" من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا، والثانية بعنوان "ليلة بمبى"، من كلمات إسلام خليل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، والثالثة "الجارسون"، من كلمات عصام شعبان، وألحان عبده سليم، وتوزيع الموسيقى أشرف البرنس، والرابعة "الراجل الصح" من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع أشرف البرنس.

والخامسة "رقصونى" من كلمات أيمن طويل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، أما الأغنية السادسة فكانت بعنوان "آه بحبه"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع الموسيقى باسم منير، وميكس أحمد جودة، والسابعة "الموضة السنة دي" وهي كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع: زيزو فاروق، ومكساچ المهندس أحمد جودة، والماستر المهندس أمير محروس.

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أما الأغنية الثامنة "الصعيد يا دولة"، تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع: إسلام شبيسى، ومكساچ المهندس أحمد جودة، ومنتج فنى فايز عزيز.

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