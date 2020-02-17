ساندي تطرح أغنيتها الجديدة "بطولة في رواية"

طرحت الفنانة ساندي، أغنيتها الجديدة "بطولة في رواية"، من أحدث ألبوماتها الغنائية "اتنين في واحدة".
ونشرت ساندي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة من الألبوم، وعلقت: "اسمعوا الأغنية السادسة من ألبوم اتنين في واحدة على كل التطبيقات الموسيقية".
يذكر أن ساندي طرحت عدة أغاني من ألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، منها "كيس أسود"، و"طبع الشتا"، وغيرها.
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