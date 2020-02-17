وائل كفوري ينجح بتحدي الزجاجة!

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""الخليج 365"" من بيروت: انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة للفنان وائل كفوري الذي عبّر عن سعادته بالإنجاز بطريقة شبابية مُلفِتة حين نجح بالتحدي الخاص برمي الزجاجة.

ويظهر "كفوري" في الفيديو القصير المتداول وهو يرمي قارورة المياه على الرفّ، فتصل واقفة وتثبُت دون وقوعها. وهو ما أسعده وعبّر عنه بحركةٍ احتفالية تلقائية بين مرافقيه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.