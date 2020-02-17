معجبة تقتحم مسرح راغب علامة

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""الخليج 365"" من بيروت: فوجِئ الفنان اللبناني راغب علامة بمعجبة تقتحم المسرح وتعانقه باكية خلال الحفل الذي أحياه بمناسبة عيد الحب على مسرح الأولمبيا في باريس. وكان علامة يؤدي أغنياته وسط تفاعل الحضور، لكن معجبة تمكنت من اقتحام المسرح وعانقته بشدة ثم تمسكت به وانهارت في البكاء وراحت تشاركه في أداء أغنيته الشهيرة "آسف حبيبتي". وهو المشهد الذي توقفت عنده معظم وسائل الإعلام وتناقله رواد مواقع التواصل

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