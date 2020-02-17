شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يكسر أنف أحد فريق عمل "العنكبوت".. اعرف ايه السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أحمد السقا الخميس الماضى عدد من مشاهد الاكشن من فيلمه الجديد "العنكبوت"، فى ديكورمطعم صيني، ونتيجة هذا المشهد أصيب شخص من فريق عمل مصمم المعارك والأكشن اندرو بكسر في الأنف، واصطحبه أحد صناع العمل من فريق الإنتاج إلى إحدى المستشفيات في الحال، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العنكبوت" إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، حيث صور السقا في العديد من الأماكن المتفرقة منها شوارع خارجية واستوديوهات، تدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه في الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.

Advertisements

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير. العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وحل النجم أحمد السقا، مؤخرا ضيفا على برنامج its show time الذى تقدمه الإعلامية دينا حويدق ومها الصغير على قناة CBC، وتحدث عن أكثر نصيحة يتذكرها من والده هي جملة "أوعى تتجوز يا ابني"، كما كان ينصحه دائمًا بالتواضع بين الناس ومصاحبتهم، كاشفًا أن لقطات الأكشن في أفلامه مثل مشهد "حرقه" في فيلم الجزيرة، وقفزته في النيل بفيلم تيتو، وهروب اضطراري يقوم بها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، حيث يتدرب عليها ويدرسها.

وأكد الفنان أنه أكثر الممثلين بين أبناء جيله تصويرًا في الخارج، وأنه بحسب خبرته وتجاربه يمكنه القول إن في مصر الآن تقنيين جيدين لتنفيذ الأفلام.

وشدد السقا على أنه في البداية لم يكن مقتنعًا بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لأنه "راجل دمه حر"، متابعًا أن الكلام الجيد يرفع من معنوياته لكن أي شخص يتجاوز في حق أهل بيته لا يتهاون معه.