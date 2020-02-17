شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أحمد المالكى عن مطربى المهرجانات: "لازم رقابة على الكلام اللى بيغنوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الشاعر الغنائى أحمد المالكى، على قرار هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنع مطربى المهرجانات من العمل نهائيا، قائلا: "فيه قطع عيش لناس كثير وليه ناس بتحبه وتسمعه.. وبدل ما يتوقفوا المفروض يتوجهوا للصح ويتعمل رقابة على الكلام اللى بيغنوه".

وكتب المالكى، عبر حسابه على فيس بوك: "وقف المهرجانات فيه قطع عيش لناس كتير، ده ذوق وليه ناس بتحبه وبتسمعه، زى زمان لما كان فى عبد الحليم وقارئة الفنجان وفى أحمد عدويه السح الدح امبو".

وأضاف المالكى: "بدل ما يتوقفوا المفروض يتوجهوا للصح ويتعمل رقابة على الكلام اللى بيغنوه زى ما بيحصل فى أغانينا ويعدو على المصنفات الفنية الأول، واللى ميعملش كده هو اللى يتوقف، يتوقف مش يدفع غرامة، لكن وقف تماما وقطع عيش لناس كتيره سواء اللى بيغنوا أو الفرق بتاعتهم ده مش منطقى برضه".

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أحمد المالكى

يشار أن الشاعر أحمد المالكى، يعيش فترة من التألق والنجاح الفنى خلال الفترة الماضية، وقدم العديد من الأغانى منهم يا "روقانك" و"أول يوم فى البعد" للهضبة عمرو دياب، وأيضا أغنية حلو المكان لتامر حسنى من فيلم الفلوس، بالإضافة إلى 4 أغانى فى ألبوم رامى جمال الجديد "أنا لوحدى" هم بيهم كلهم، مش ملاحظ حاجة، استغنيت وفاهمانى".

وكان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، شن هجومًا حادًا على مطربى المهرجانات، قائلًا: "المهرجانات لا تليق باسم مصر، ومش كل حاجة عليها مشاهدات كثيرة يبقى كويسة.. وهؤلاء لن يكونوا أعضاء عاملين أو منتدبين".

وقال شاكر: "كل مطربى المهرجانات مش هيشتغلوا ومش هنحتضنهم تانى ولا حتى بترخيص، وهذه الأغانى مرفوضة تمامًا وهنقفل عليها الباب نهائي"، مضيفا: "سيتم إيقاف كل مطربى المهرجانات حتى أوكا وأورتيجا، ولن نعطى تصاريح تانى لمطربى المهرجانات".

وفيما يتعلق بمحمد رمضان، قال نقيب الموسيقيين: "المنصفات المنوطة بما يقدمه، وفى الغالب لن أعطيه تصاريح أخرى للغناء.. لا أرى أى إضافة فيما يقدمه".