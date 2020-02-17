شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار وقفه رسميا..عمر كمال: اتوقفت من النقابة وهانى شاكر مابيردش عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مطرب المهرجانات عمر كمال لـ"الخليج 365"، إنه فوجئ بقرار من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه عضو بالنقابة منذ 4 سنوات، ولم يكن يتوقع أن يحدث معه ذلك، ولفت إلى أنه يسعى للتواصل مع الفنان هانى شاكرومجلس النقابة ولكن دون جدوى.

وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

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ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.

وأعلن منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع عمر كمال من الغناء فى حفل زفاف أمس الأحد حيث قامت شرطة السياحة بإجراءات المنع ايمانا بقرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر الذى وجه الشكر لأجهزة الشرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشى فى المجتمع المصرى .