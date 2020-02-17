شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "سونيك" يتصدر إيرادات السينما بقارة أمريكا الشمالية بـ57 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر فيلم الرسوم المتحركة الجديد "سونيك" Sonic the Hedgehog" "، إيرادات السينما فى أميركا الشمالية فى مطلع الأسبوع محققا 57 مليون دولار، مزيحا فيلم الحركة والمغامرات "طيور جارحة: والتحرر الرائع لهارلى كوين" الذي هبط للمركز الثانى مسجلا إيرادات بلغت 17.1 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.



فيلم سونيك

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وجاء فى المركز الثالث فيلم المغامرات الجديد "جزيرة الخيال"(فانتازى أيلاند)، محققا إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار، وهو بطولة مايكل بينيا وماجى كيو ولوس هيل وأوستن ستويلو من إخراج جيف وادلو.

وحصل فيلم Sonic the Hedgehog، على تقييم %64 على موقع التقييمات " Rotten Tomatoes "، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ويدور فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.

Sonic the Hedgehog أو القنفذ سونيك، هى سلسلة ألعاب فيديو انتجن عام 1991 وحققت اللعبة مبيعات وصلت لاكثر من 360 مليون نسخة حول العالم، وتدور قصتها حول احتفال القنفذ "سونيك" مع الأصدقاء، ليظهر كائن غريب يعرف بـ"ملتهم الزمان" Time Eater ويسحب الجميع نحو ثغرات زمنية، ويرمى كلا منهم فى فترة ما من التاريخ، ويجب على "سونيك" إنقاذ الجميع وإيقاف الكائن، ولكن الكائن قوى جدا ويضرب "سونيك" بقوة، وبعدما يعود "سونيك" إلى وعيه، يجد نفسه د غريب اسمه "الفضاء الأبيض"، يلتقى فيه الزمان مع المكان بعدما حذف بسبب امتصاص الألوان منه.