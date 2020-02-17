شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل محمد متولى.. ابنته تكشف أسرار عن مسيرته ووصيته لها قبل الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الاثنين ذكرى الثانية لوفاة محمد متولى، والتى تميز بأداء مميز وأدوار ينتقيها بعناية شديدة، على الرغم من تقديمه العديد من الأدوار الثانوية، إلا أنه كان دائما مؤثر، ولذلك دائما ما يتذكر الجمهور الشخصيات التى قدمها فى أعماله، وفى ذكرى وفاته الثانية تسترجع ابنته "سمر" تفاصيل عن حياته وبداياته في عالم الفن وذكرياته وأخروصاياه.



سمر متولى

وقالت سمر محمد متولي: والدى يحب التمثيل منذ طفولته وكان يضع كرسي على أنه من جمهورويمثل امامه ، ويشارك فى فريق التمثيل بالمدرسة في مرحلة الإعدادية والثانوية وعمل مسرحيات مع شقيقه وعندما انتهى من دراسته الثانوية التحق بكلية دار العلوم وبعد ذلك أخذ كلية الفنون المسرحية.

وأضافت سمر لـ"الخليج 365"، : بدأت شهرت والدي في أول عمل له في فيلم "خلى بالك من زوزو" وكان عمره 20 عاماً، ومسرحية "انتهى الدرس يا غبى" للنجم محمد صبحى، ومن هنا كانت شهرته الحقيقي من خلال دور"سامى" وبعد يومين من العرض أصبح معروف جدا للجمهور في الشوارع، و استكمال بعد ذلك مسيرته الفنية.

Advertisements



محمد متولى وسمر متولى

وتابعت سمر : ولدت في فترة عرض مسرحية "حزمني يا " ومسلسل "زيزينيا" ولكن من أكتر الفنانين الذين وقفوا بجانبي الفنان كريم فهمى من خلال دوري بمسلسل "أمر واقع"، وبالمناسبة والدي كان راضي عن كل اعماله سواء في السينما أو التليفزيون وكان يحب التنوع في أدواره .



محمد متولى

أما عن تعامل محمد متولى في البيت فقالت: كان يتعامل معنا جميعا كأب جنون يحب اولاده ويرعاهم ومتسامح ومتفاهم جدا وليس ديكتاتور وكان يتميز بالعدل وكريم جدا وكان يحضر طعام للجيران والأصدقاء ومن أكبر الأزمات في حياته عندما قامت ثورة 25 يناير لكنه قدريكمل حتى قبل وفاته بأيام من خلال مسلسل "ربع رومي" مع المخرج معتز التونى.

أما عن آخر وصاياه فقد قال لي : "يجب أن يكون ليكي شغل آخر غير التمثيل لأنه ليس مصدر رزق بشكل قوي، وكنت باحلم أكون مذيعة وكان يحلم دائما بأن أكون مذيعة" .