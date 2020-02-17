شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تغزل جاستين بيبر بزوجته هايلي بالدوين..وماالإطلالة التى تعجبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل النجم العالمي جاستين بيبر علي طريقته الخاصة في زوجته النجمة والسوبرموديل الشهيرة هايلي بالدوين والتي تجمعهما قصة حب قوية منذ فترة طويلة.

نشرنجم البوب الكندي جاستين بيبر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" صورة لهايلي ذات الـ (23 عاما) والتي كانت ترتدي ملابس كلاسيكية قصيرة باللون الأسود أظهرت جسدها الممشوق و إطلالتها الأنثوية الساحرة، وعلق بيبرعلي الصورة فكتب: "حبيبتي أحب هذه الإطلالة"، وقد حصدت الصورة أكثر من 1.5 مليون likes خلال 7 ساعات فقط .



هايلي بالدوين

من جهة أخري قرر جاستين بيبر أن يغير تماما الـ look الخاص به بعد ان تضاربت الآراء حوله ، فقام بحلق شاربة وهي اللحظات التي قام بتصويرها كمقطع فيديو و نشرها علي " stories " بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ثم نشر صورته مؤكدا أنه عاد للوجه الطفولي من جديد ، و يبدو أنه قد يكون تغيير مؤقتا و لكن جاستين بيبر وعد أيضا بعوده " الشنب " من جديد ، وكتب في التعليق: "لقد حلقت شنبي في العطلة ، لكنه سيعود في الوقت المناسب " .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداولته عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدأ بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي، والعمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .