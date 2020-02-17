شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منعه من إحياء حفلات.. عمر كمال يتحدى هانى شاكر بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرأمس نقيب الموسيقيين هاني شاكر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات، ليتم منع هؤلاء المطربين نهائيا من إحياء الحفلات، وهو الأمر الذى كان مثار جدل على وسائل التواصل الاجتماعى، ما بين مؤيد لهذا القرار، ومعارض.

ورغم هذا الاتجاه، إلا أن عمر كمال، المغنى المشارك في مهرجان "بنت الجيران"، والذى أحدث ضجة كبيرا مؤخرا، أعلن أنه بصدد تجهيز عمل فني جديد .



عمر كمال

وقالت عمر كمال عبر صفحته على "فيس بوك"، " كليب و أغنية جديدة انهاردة يارب تعجبكم"، وسط تفاعل كبير من المتابعين، حيث علق أحد الأشخاص قائلا " الحق نفسك يابن الناس ... انت صوتك حلو متضيعش نفسك مع الظاهرة دي ماتركبش الموجة علشان شوية فلوس .. والله كله هايروح .. اعمل لنفسك اسم أنت صوتك حلو وده مش لونك ... كفاية شوية الفلوس اللي أنت عملتهم وأعمل مستقبل لنفسك يفضل معاك ... وأنت حر يابن الناس واتمنى كلامي يوصلك"، وقال آخر " انت نجم وليك صوت حلو وأداء مؤثر وشكلك قلبك طيب فإختار صح وانسى كلمة مهرجانات وخليك زى الليثى هتنجح ان شاء الله وربنا يكرمك"

وكان النقيب أصدر بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

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وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.