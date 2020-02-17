شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يلتقى هيفاء وهبى للمرة الثانية في "أسود فاتح" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان عمر السعيد، اليوم الاثنين، تصوير أول مشاهده في مسلسل "أسود فاتح" مع النجمة هيفاء وهبى في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يجسد في العمل شخصية محامي ذو طباع خاصة ويقلب الأحداث، ومن المقرر أن يستمر عمر في تصوير مشاهده بشكل متواصل لمدة أسبوع على أن يعود إلى القاهرة لارتباطه بتصوير عمل آخر على أن يسافر لبنان مرة أخرى لاستكمال دوره.

ويسجل "أسود فاتح" العمل الثانى الذى يجمع عمر السعيد واللبنانية هيفاء وهبى، حيث تعاونا سوياً في مسلسل "مريم" منذ 5 سنوات من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على، حيث جسد عمر في الأحداث زوج الشقيقة التوأم لهيفاء وهبى ودخل في صراعات عديدة معها وصلت الى المحاكم لرفضه طلاقها واستغلالها ماديا.



عمر السعيد

مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبى وسلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق

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وشارك عمر السعيد في رمضان الماضى بمسلسل "زى الشمس" مع دينا الشربيني وأحمد داود وريهام عبد الغفور وأحمد صلاح السعدني وسوسن بدر وأحمد مالك وجمال سليمان ومريم الخشت ومحمد علاء وليلى عز العرب ومحمد لطفى شاهين والطفلين ملك حسن وياسين أمير، وسامية أسعد وأحمد صادق وتأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.



عمر السعيد وهيفاء وهبى