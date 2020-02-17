شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شاهد خطوبة إيمان شقيقه محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيمان شقيقه الفنان محمد رمضان بخطوبتها على المهندس حسام حامد خلال اليومين الماضيين فى سرية تامة، وذلك في حفل بسيط اقتصر فقط على الأسرتين، وأشارت إيمان إلى أنها تخوفت من الإعلان عن خطوبتها بسبب الحسد، ومن المعروف أن إيمان رمضان تعمل فى مجال التجارة وبالتحديد فى منتجات العسل.

وبسبب الخطوبة اضطر شقيقها الفنان محمد رمضان الحصول على أجازة يوم واحد من تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، ويقدم فيه محمد رمضان شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أخواته الـ 6 وهم: أحمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، ادوارد، ريم سامى، رحاب الجمل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم.

وقدم محمد سامى آخر أعماله فى الدراما مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.













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