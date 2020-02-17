شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد باريس هيلتون الـ39.. تعرف على طرق اهتمامها ببشرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية باريس هيلتون أنها واحدة من أجمل النجمات في العالم حيث تبحث دائما عن الكثير من الطرق لتظهر دائما بإطلالة براقة، واليوم احتفالا بعيد ميلادها الـ ( 39 عام ) نكشف عن واحدة من أهم اسرار باريس هيلتون من أجل العناية بجمال بشرتها.



باريس هيلتون باريس هيلتون

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حيث كشفت باريس هيلتون التي تمتلك خط انتاج لمستحضرات التجميل عدة مرات بمجرد سؤالها عن أهم أسرار جمالها أن "والدتها" هي التي كانت تحمسها منذ أن كان عمرها 7 سنوات أي مرحلة الطفولة للعناية بنفسها سواء ببشرتها أو شعرها او بجسدها بشكل عام ، فكانت تشجعها دائما لاستخدام منطف البشرة إضافة إلى استخدام كريمات العين وكريمات الرقبة و "الأمصال" serums و اللجوء للترطيب باستمرار، كذلك الابتعاد عن الشمس واستخدام المنتجات الخاصة بالحماية من أشعة الشمس سواء " كريمات الوقاية من إشاعة الشمي " او بارتداء القبعات العملاقة.

كما أكدت باريس هيلتون ان هناك خطوة مهمة جدا من أجل العناية بالبشرة ولا يمكن تجاهلها، فروتين جمل باريس الليلي ضروري الالتزام به، وتركز باريس علي عمل قناع الوجه و قناع الشعر و ذلك قبل النوم .



النجمة باريس هيلتون



