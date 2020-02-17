شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر يتحدى المعجبين: حلقت شنبى المرة دى بس هيرجع فى الوقت المناسب ..فيديو وصور.. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن تضاربت الأراء حول الـ look الجديد الخاص بنجم البوب الكندي جاستين بيبر ، قررالنجم البالغ من العمر ( 25 عاما ) أن يحلق شاربة وهي اللحظات التي قام بتصويرها كمقطع فيديوونشرها علي " stories " بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " ثم نشر صورته مؤكدا أنه عاد للوجه الطفولي من جديد .

يبدو أنه قد يكون تغيير مؤقتا ولكن جاستين بيبر وعد أيضا بعوده " الشنب " من جديد ، وكتب في التعليق: "لقد حلقت شنبي في العطلة ، لكنه سيعود في الوقت المناسب " .

يذكر أن النجم العالمى جاستين بيبر أثار ضجة كبيرة علي المواقع الفنية الشهيرة و الـ social media مؤخرا وذلك بعد أن أعلن مرضه، وهو الخبر الذى تداوله عدد كبير من المواقع الفنية العالمية، وقد أعلن موقع العمل الوثائقي الذي اطلقه النجم العالمي جاستين بيبر يعرض فيه تفاصيل أزمته الصحية، والذي بدء بثه على موقع يوتيوب الاثنين 27 يناير الماضي ، و العمل يضم 10 حلقات ستحمل الكثير من المفاجآت لمحبي ومعجبي جاستين بيبر حول العالم .

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