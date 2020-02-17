شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..أمير كرارة كاميرا مان فى كواليس مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده في مسلسل "الإختيار"، في العديد من الأماكن المتفرقة وننشر صور من كواليس العمل لكرارة وهو يقوم بوظيفة كاميرا مان داخل الكواليس، وظهر في الصور اسلام جمال وعفاف رشاد في إحدى الشقق حسب الديكور الذى كان يصور فيه كرارة وهو منزل المنسى مع المخرج بيتر ميمي.

وكان أمير كرارة بطل العمل قد انتهى من تصوير 5 أسابيع من العمل للعديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى انشاص والتل الكبير، والحزام الأخضر، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصويرفى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقررأن ينضم عدد كبير من ضيوف الشرف وخلال تصويرالمسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

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