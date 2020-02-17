شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وإلهام شاهين وخالد سليم والنجوم بحفل أيام القاهرة للدراما العربية بباريس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال مشاركتهم فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، حرص مجموعة كبيرة من النجوم، على الاحتفال بمئوية الفنانة الكبير الراحل فريد شوفى، في باريس، وذلك أثناء تواجد الفنانة رانيا، ابنة الملك فريد شوقى.

وشارك في الاحتفالية كل من إلهام شاهين وسمية الخشاب وبوسي شلبي ومدحت العدل، وخالد سليم وجمال العدل، وكندة علوش، والمخرج شريف مندوروهاني مهنى، وعمرومصطفى، والسيناريست تامر حبيب، كما شارك فى الاحتفالية كل من الإعلامية شريهان أبو الحسن، والفنانة ليلى علوى، والفنانة هنادى مهنى، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين.



بوسى ورانيا من باريس

ونشرت الإعلامية بوسى شلبى صورة مع رانيا فريد شوقى، على هامش الاحتفالية، والمهرجان، وذلك أثناء تواجدهما في باريس، حيث تقام فعاليات المهرجان

من 16 فبراير حتى 19 بمعهد العالم العربى بباريس

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رانيا وبوسى شلبى

وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس اليوم لدى وصولهم إلى فرنسا، الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة، وذلك للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.



عمرو مصطفى ومدحت العدل ويسرا فى الاحتفالية

وتنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".



خالد سليم ويسرا وبوسى شلبى وليلى علوى وهانى مهنى ومدحت العدل وإلهام شاهين فى الحفل