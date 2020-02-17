شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: لا تصالح مع مطربى المهرجانات نهائيا ومحمد رمضان معاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير هانى شاكر فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365"، إنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائيا، مؤكدا أن ما يسري عليهم سيتم تطبيقه أيضا على الفنان محمد رمضان، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم لبحث ما توصلنا إليه، إضافة إلى اجتماعات مع مجلس نقابة الموسيقيين لمناقشة تلك الأوضاع ومراجعة التصاريح ومستحقي عضوية النقابة.

وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

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و أعلن منصور هندى رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أنه تم منع عمر كمال من الغناء فى حفل زفاف أمس الأحد حيث قامت شرطة السياحة بإجراءات المنع ايمانا بقرار مجلس إدارة نقابة الموسيقيين برئاسة أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر الذى وجه الشكر لأجهزة الشرطة السياحة وأجهزة الدولة للتعاون لمنع ظاهرة المهرجانات من التفشى فى المجتمع المصرى .