شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين نجمات يتألقن في مهرجان أيام القاهرة للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من نجوم ونجمات الفن والإعلام، فى مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وبمناسبة هذه الفعالية الفنية نشرت مجموعة من نجمات الفن المشاركات في المهرجان صورلانطلاق المهرجان المقام في العاصمة الفرنسية باريس، فنشرت الفنان ليلى علوي على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صور تجمعها بالنجمات يسرا وإلهام شاهين وعلقت قائلة: "من أول ليالي في باريس من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية للاحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي".

فيما نشرت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، على حسابها الخاص بـ"انستجرام"، اليوم الاثنين، نفس الصور التي تظهر فيها مع زميلاتها ليلى علوي ويسرا، وعلقت بالتوضيح أن الصورة من مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الإحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي في باريس.









ويحضر فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية في باريس، وفد كبير من نجوم الفن والإعلام المشاركين فى المهرجان النجمة يسرا الرئيس الشرفى لأيام القاهرة للدراما العربية، والنجمات ليلى علوى وإلهام شاهين وسمية الخشاب، والنجم خالد سليم وزوجته خيرية هشام، والمنتج جمال العدل وزوجته داليا، والسيناريست مدحت العدل، والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365” وزوجته الإعلامية شيريهان أبوالحسن، والفنانتين رانيا فريد شوقى، والسورية كندة علوش، والمخرج شريف مندور، والناقد السينمائى طارق الشناوى، والموسيقار هانى مهنا، والملحن عمرو مصطفى والإعلامية بوسى شلبى والسيناريست تامر حبيب.

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وكان فى استقبال ضيوف أيام القاهرة للدراما العربية بباريس اليوم لدى وصولهم إلى فرنسا، الدكتورة عبلة الأسود رئيس المهرجان ومؤسسه، والتى قالت إن أيام القاهرة للدراما العربية تنطلق من عاصمة النور باريس الأوروبية لعاصمة النور بالشرق القاهرة، للتشابه الكبير بين القاهرة وباريس فى معالمهما السياحية وعراقة الثقافة بين المدينتين، وتهدف أيام القاهرة للدراما العربية إلى تسليط الضوء على عالم الدراما فى الوطن العربى كقوة ناعمة، وخلق منصة للشراكات والتبادل المعرفى والتقارب الثقافى بين مختلف صناع هذا المجال سعيًا لفتح آفاق جديد ودفع إنتاجات عربية مشتركة.

وتنظم أيام القاهرة للدراما العربية "جمعية ثقافة بلا حدود"، لتعلن عن انطلاق الدورة الأولى، والتى تحمل عنوان دورة "مئوية فريد شوقى".