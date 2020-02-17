بالصور.. ليلى علوي بصحبة النجوم للاحتفال بمئوية فريد شوقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من احتفالية أقيمت بالعاصمة الفرنسية باريس، للاحتفال بمئوية النجم الكبير فريد شوقي.

وظهر في الصور عدد من النجوم بجانب ليلى علوي، وهم يسرا، مدحت العدل، إلهام شاهين، خالد سليم.

وعلقت: "من أول ليالي في باريس، في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، للاحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي".

النجم فريد شوقي من مواليد 1920، لُقب بملك الترسو، ووحش الشاشة، ويعتبر من أهم النجوم في تاريخ السينما المصرية، وقدم عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "عنتر ابن شداد"، "رصيف نمرة 5"، "الفتوة"، "صراع في الوادي"، "رابعة العدوية"، "أمير الدهاء"، وغيرها.