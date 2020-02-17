انتهوا من تصوير 40%.. محمد رمضان يدخل في صراعات مع أشقائه بـ"البرنس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج محمد سامي من تصوير 40% من مشاهد مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يلعب بطولته الفنان محمد رمضان.

ويقدم رمضان بالعمل شخصية "رضوان البرنس" الذى يدخل في صراعات مع أشقائه الـ6: احمد زاهر، محمد علاء، أحمد داش، إدوارد، ريم سامي، رحاب الجمل.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه في شهر رمضان المُقبل.

ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامي ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وأعلى نسب مشاهدة، كما تعاون سامي مع رمضان في السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذي تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمها كليب "رايحين نسهر" الذي طُرح مطلع شهر يناير الجاري.