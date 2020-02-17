بعد الغناء مع المدفعجية.. راندا حافظ تنتقد أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علقت الفنانة راندا حافظ، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع فرق المهرجانات من تقديم أغانيهم، من خلال منشور لها عبر حسابها بـ"فيسبوك".

وكتبت "راندا"،: " قرار نقابة الموسقيين مهم وبداية لعملية فلتره وتصحيح المسار للي حصل فى الذوق العام ويمكن الغلطة اللي حصلت فى الاستاد تكون البداية لإنقاذ أولادنا والجيل الجديد من كلمات أغاني المهرجانات الكارثية".

وأضافت: " ياجماعة أنا بنت أختي عندها أقل من ٣ سنين ماشيه فى البيت تقول "فيجوووووو الدخلاوي" والحمد لله إنها محفظتش حاجة من باقي الأغنية".

Advertisements

وتابعت: "شهادة حق أنا تعاونت مع المدفعجية فى أغنية الدنيا غابة وحاولت أعمل شكل جديد مواكب للي بيحصل، لأن اللون الغنائي بتاع المهرجانات ناجح مع الناس بكل طبقاتها، ولازم نعترف بكده وكان كل اهتمامي أنا بعمل الأغنية دي الكلمات لأني عارفه الألفاظ والإيحاءات اللي فى كلمات الأغاني بتاعتهم محتاجه توجيه ورقابة من الجهات الخاصة".

واستطردت: "لأن الناس اللي بتغني مهرجانات بتحاول تعمل شكل جديد وده حقهم، وهما نجحوا يوصلوا للعالم العربي ويحبوهم والأجانب كمان معترفين بيهم، يبقي لازم نعالج الموضوع بحكمة شوية علشان الناس دي تبقي موجودة بشكل لائق ومحترم".

وطرحت راندا حافظ مؤخرًا أغنية "الدنيا غابة"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب"، والتي يشاركها الغناء فيها المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة والمدفعجية.