الأزمة بدأت بـ"البواسير".. ماذا حدث بين محمد رمضان وأحمد فهمي بسبب الطيار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

لازالت أزمة الفنان محمد رمضان والطيار الموقوف عن العمل أشرف أبواليسر، تشغل الرأي العام، إذ تفاعل معها وعلق عليها العديد من نجوم الفن والمشاهير، ووصل الأمر إلى حد "السخرية" على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفنانين محمد رمضان وأحمد فهمي ومحمد ثروت.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل ما حدث بين رمضان وفهمي :

"البواسير"

هاجم الفنان آحمد فهمي الفنان محمد رمضان بعد أن نشر فيديو من غرفة عمليات سخر فيه من الطيار أشرف أبو اليسر الموقوف بسببه، وكتب: "الدكتور اللي صورني اتوقف عن العمل"، فرد عليه فهمي قائلا: "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا ايه؟ ".

محمد ثروت

وواصل فهمي هجومه على رمضان والسخرية من أفعاله، من خلال تعليق كتبه على "بوست"، للفنان محمد ثروت، بعد سؤال نشره ثروت عبر حسابه على الفيسبوك: "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنة دي"، ليعلق فهمى عليه قائلاً "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللى وشريهان لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلًا "بس لو عملها حقيقى هيبقى ........وان" فى إشارة واضحة منهما إلى محمد رمضان" نمبر وان".

Advertisements

"حاشر دماغك ليه؟"

ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على انستجرام، لمشهد من مسلسل "نسر الصعيد"، صفع رمضان خلاله أحد الأشخاص على وجهه قائلا: "أنت حاشر دماغك ليه"، كما كتب على مقطع الفيديو تعليق " أنت حاشر دماغك ليه".

وتفاعل جمهور رمضان مع مقطع الفيديو، واعتبر البعض أنه رد صريح على الفنان أحمد فهمي الذي دخل على خط أزمته مع الطيار.

وأثار مقطع فيديو نشره الفنان محمد رمضان، على صفحته الشخصية بموقع "انستجرام"، على متن طائرة خلال ذهابه إلى مدينة الرياض لإقامة حفل غنائي، جدلًا كبيرًا، حيث أظهر الفيديو الممثل داخل غرفة القيادة بالطائرة مع الإشارة أنه من يقود الطائرة، ونتيجة لذلك تم إيقاف الطيار أشرف أبواليسر عن العمل مدى الحياة.

وبالأمس، خرج الطيار أشرف أبو اليسر، في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، متحدثاً عن الواقعة التي تسببت في وقفه عن العمل، قبل أن يعلق الفنان محمد رمضان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، قائلًا: "الكابتن كان على علم بأنه بيتصور فيديو، وليس كما ادَّعى في الفيديو أنه تمت فبركته دون علمه".

وأضاف رمضان، "الموضوع أخذ ضجة كبيرة وأنا بحاول التدخل لحل أزمة وقف الطيار؛ ولم أستطع.. أعتذر للطيار أشرف أبو اليسر بسبب الأضرار التي لحقت به ومستعد لتعويضه".