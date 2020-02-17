تراند اليوم : فنانة معروفة تثير ضجة بالرقص والقبلات مع راغب علامة



أثارت الفنانة التونسية الشابة، موجة جدل بعد صعودها على المسرح أثناء إحياء المطرب راغب علامة حفلًا غنائيًا بتونس في عيد الحب، ودخولها في وصلة رقص معه تبعتها بالأحضان والقبلات مع المطرب المعروف.

وأدت الفنانة وصلة رقص جريئة مرتدية فساتانًا أحمر، وسط تصفيق الحضور، فيما شجعها راغب علامة وصفق لها ثم احتضنها.

وهاجم كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة متسائلين عن قبول زوجها أو أهلها ما قامت به، فيما لام البعض راغب علامة بسبب عدم مراعاة مشاعر زوجته وقيامه بتقبيل الفنانة التونسية واحتضانها أمام الجميع.