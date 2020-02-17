تراند اليوم : «بملابس النوم على السرير».. فنانة مصرية شهيرة تثير الجدل بصورة صادمة



أثارت الممثلة المصرية إيمان العاصي، حالة من الجدل بين متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب نشرها صورة مرتدية ملابس النوم وهي نائمة على السرير.

وظهرت إيمان العاصي، مرتدية ملابس النوم باللون الأحمر مع الأزرق، وتصور نفسها "سيلفي" على السرير، الأمر الذي عرضها لانتقادات كبيرة، وعبر البعض عن صدمته من الصورة على الرغم من كونها لم تظهرها كاملة، إلا أن الفنانة معروفة بعدم إثارتها الجدل ومحافظتها، وهو ما أغضب جمهورها.

وعلّقت العاصي على الصورة قائلة: "آمل أن تصبح مليئًا بالسعادة بحيث يشفي كل جزء منكم".

وقد تلقّت إيمان عدداً كبيراً من التعليقات، التي هاجمت تصرفها، وعلق أحد متابعيها: "ليه بتتصوري وأنت نايمة"، في حين علق آخر بقوله: "طيب واحنا استفدنا إيه حضرتك نايمة اطفى النور واتنيلى نامي".