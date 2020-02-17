تراند اليوم : الفنانة «بسمة» تفاجئ الجميع وتعلن الاعتزال نهائيًا وتكشف السبب



فاجأت فنانة شهيرة الجمهور، بإعلان اعتزالها مجال الفن، والتفرغ لما قالت إنها ستخدم الرب بكل فكرها وعقلها.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتبت الفنانة اللبنانية بولا الترك المعروفة باسم «بسمة»: "انا اعلن اعتزالي الفن احبائي لاخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي وبحسب مشيئته آمين".

الجدير بالذكر أن الفنانة بسمة، بدأت مشوارها في العام 1998 بإطلاق عدة أغاني منفردة "وشوشني حبيبي سمعني كلام" و"في قربك وبعدك حياتي عشانك" .إنطلاقتها الفعلية كانت مع الفنان والملحن اللبناني مروان خوري الذي بدأ يكتب الأغاني ويلحنها عندما أطلقت البومها الأول "ذوبني ذوب". في عام 1999 قامت باسمة بإنتاج عمل فني مع مروان خوري بعنوان "كاسك حبيبي" وحقق نجاحا كبيرا. بعد ذلك وقعت باسمة عقدا مع شركة روتانا استمرت باسمة بالعمل مع مروان خوري في البومها الثاني "عندي سؤال" وفي البومها الثالث "عيني يا مو". وقد حقق كلا الألبومين نجاحا كبيرا.

واختفت الفنانة بسمة، عن الساحة الفنية لفترة طويلة، بسبب إنجابها وانشغالها في تربية ابنتها.





