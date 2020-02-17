تراند اليوم : ضربة جديدة.. معاقبة محمد رمضان بقرار رسمي

بعد إلغاء فقرته الغنائية التي كان من المقرر إحيائها في مباراة السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا رسميًا بمنعه من الغناء.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن طارق مرتضى، المتحدث باسم النقابة، أن القرار الذي أصدره نقيب الموسيقيين هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من العمل، يشمل محمد رمضان، وأن النقابة لن تمنحه تصريحا بالغناء مرة أخرى.
وقال نقيب الموسيقيين المصريين، هاني شاكر، إن محمد رمضان لم يلتزم في آخر حفل له أقيم في مصر، بالإقرار الذي تعهد به في نقابة المهن الموسيقية، بالالتزام بالآداب والقواعد العامة والملابس المحترمة.
وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أمس الأحد: "أنا عملت التعهد ده تطوعا مني وحرصا عليه وعلى الشكل العام للفن، ودي مش شغلتي، ده شغل المصنفات الفنية، ومحمد رمضان لم يلتزم في الحفلة وطلع على المسرح لابس حاجة تانية خالص، طلع بقميص شيفون وعريان".
وتابع نقيب المهن الموسيقية بأن محمد رمضان يعتبر ما يقدمه على المسرح في الحفلات من استعراضات نوعا من أنواع النجاح.
ويتعرض محمد رمضان هذه الفترة لحملة هجوم، ومطالب بمقاطعة فنه، بسبب أزمة الطيار المصري، أشرف أبو اليسر، الذي طالب رمضان بتعويض مالي 25 مليون جنيه، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بقرار من وزارة الطيران المدني المصري، ولكن رمضان استنكر مطالب الطيار وسخر منه.