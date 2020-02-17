شاهد.. هيدي كرم توجه لجمهورها نصيحة

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة جديدة لها في إحدي الصالات الرياضية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علقت هيدي على الصورة قائلة: "لو تعرفوا الرياضة بتعمل ايه للروح والنفس قبل الجسم هاتخلقوا لها وقت من تحت الارض"،
يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل "الزوجة 18" ﺇﺧﺮاﺝ مصطفى فكري ، تأليف محمد أبو السعد، بطولة حسن الرداد ،ناهد السباعي ، شيماء سيف ، سلوى خطاب ،محمود البزاوي.
تدور أحداثه حول حمزة رجل متعدد الزيجات، في كل مرة يتزوج امرأة ويتخلص منها على طريقته الخاصة عندما يمل منها، وقد يجمع بين أكثر من زيجة في نفس الوقت، إلى أن تأتي الزيجة رقم 18 لتضع حدًا لاستهتاره وتلاعبه بالنساء.
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