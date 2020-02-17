بالفيديو.. آمال ماهر تتخطى المليون والنصف مشاهدة بـ"ماتسبنيش"

تخطت الفنانة آمال ماهر حاجز المليون والنصف مشاهدة بأغنيتها "ماتسبنيش"، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: أمير طعيمة، ألحان:خالد عز، توزيع: نادر حمدي، وقد طرحتها آمال ضمن الاحتفالات الغنائية بعيد الحب.
يذكر أن آمال قد عادت بحفل غنائي على مسرح "الماركيه" بكايرو فيستيفال مول بالتجمع الخامس، وذلك يوم الجمعة الماضي، بمشاركة الفنان الخليجي ماجد المهندس والفنان تامر عاشور.
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