فيكتوريا إبرل: عصر الأفلام الجريئة انتهى في أوروبا

كرّم مهرجان أسوان الدولي للمرأة في فعالياته، الفنانة الإسبانية فيكتوريا إبرل خلال الندوة التكريمية لها، وذلك عن مجمل مشوارها الفني الذي تجاوز الـ40 عامًا.

كشفت إبرل مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حديثها عن مشوارها الفن، حيث أكدت أنها حاليًا لا تستطيع تقديم أفلامها الجريئة كالتي قدمتها في فترتي الثمانينات والتسعينات من القرن

الماضي، مؤكدة أن المجتمع الأوروبي لم يعد يتحمل هذا النوع من الأفلام.

وأضافت في حديثها، أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هي التي تسببت بقوة في التقليل من هذا النوع من الأفلام.

وأكدت أن السينما الأوروبية باتت تحافظ على العادات والقيم الأخلاقية، ولم

تعد السينما الجريئة مسموح بها سينمائيًا.

ومن ناحية أخرى عبّرت فيكتوريا عن علاقة الصداقة القوية التي ربطتها بالفنان الراحل عمر الشريف، وهو الذي قربها إلى السينما المصرية وتفاصيلها.

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وصرحت أنها غير متابعة جيدة للسينما في مصر والعالم العربي، لكنها تعلم أنها هي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

وكان فيلم "الرحلة" هو أول أفلام فيكتوريا الذي عرض عام 1982، وتم تصويره بالكامل في مصر، لذلك تربطها علاقة قوية بمصر للغاية.