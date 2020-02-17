شاهد.. لقاء الخميسي تؤيد مطربي المهرجانات

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة للمطرب حسن شاكوش، وأوضحت رأيها في قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء وإحياء الحفلات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "أول مرة أتكلم وأقول رأيي المتواضع في أي حاجة بتحصل،

الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي ف الاستاد وعيد الحب".

وتابعت: "أنا مش مع وقف مغني خد تصريح قبل كدا من الرقابة وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض.. بالعكس أنا مع احتضانه والاتفاق معه بأنه يختار كلمات الأغنية بعناية

طالما أنا عندي يقين إنه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقٍ وشعبي وسهل برده".وأضافت قائلة: "اتنين بقى الاستاد دا مكان مهم جدًا حرم كروي إذاً أي حفلة بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لأنه كمان الحفلة بتتعرض على الهوا وانا مش شايفة من رايي ان الحفلة أساساً مكانها الاستاد بس اذا افترضنا إن مافيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنيين والفنانين بقى حفلة معروضة ع الهوا لشعب كامل يبقى أنا اللي اختار واجهة للعالم وللشعب".وأردفت: "مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميًا" مش مغني مهرجانات لأنه دا لون من ألوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصية من سنين السنين، فكرة الاختيار والتوقيت والمكان هو دا الصح، لكن تمنع مغني له جمهور يغني أنا مش شايفة إن دا حل، الحل هو الاحتضان وأنه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه.. شكرًا".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي مسلسل "أبواب الشك"، ﺇﺧﺮاج أحمد سمير فرج، ﺗﺄليف محمد ناير، بطولة خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بنت أحمد.





