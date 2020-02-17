قررت إدارة مؤسسة "س" للثقافة والإبداع المنظِمة للمهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهواري رئيس إتحاد المسرحيين الأفارقة في دورته الخامسة. في دورته الخامسة. تقام فعاليات المهرجان في محافظة أسيوط في الفترة من 9 : 15 إبريل المقبل. المقبل. زيادة جوائز دعم الإنتاج للفرق المصرية إلى 60 الف جنيها ضمن برنامج تطوير صناعة المسرح فى جنوب مصر والذي تنتهجه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع طوال السنوات الماضية .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 60 ألف جنيه جوائز بمهرجان "مسرح الجنوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.