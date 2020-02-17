فن ومشاهير

أحلام والجسمي يفتتحان مهرجان الفجيرة الدولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

تستعد الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي لإحياء حفلهما الغنائي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي في دورته الثالثة.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 20

فبراير، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، وذلك في الليلة الافتتاحية للمهرجان التي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

 

Advertisements

يضم المهرجان مجموعة من العروض الفنية والمسرحية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تقديم التراث الإماراتي، ويستضيف أكثر من 600 نجم غنائي وتمثيلي من مختلف الجنسيات، وتختتم فعالياته بحفل كبير لـ فنان العرب محمد عبده.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحلام والجسمي يفتتحان مهرجان الفجيرة الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا