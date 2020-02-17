أحلام والجسمي يفتتحان مهرجان الفجيرة الدولي

تستعد الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي لإحياء حفلهما الغنائي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي في دورته الثالثة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 20

فبراير، بمشاركة الفنان حسين الجسمي، وذلك في الليلة الافتتاحية للمهرجان التي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق 28 فبراير.

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يضم المهرجان مجموعة من العروض الفنية والمسرحية من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تقديم التراث الإماراتي، ويستضيف أكثر من 600 نجم غنائي وتمثيلي من مختلف الجنسيات، وتختتم فعالياته بحفل كبير لـ فنان العرب محمد عبده.