خاص الفن- داليا مبارك في بيروت لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الفنانة السعودية ​داليا مبارك​ في بيروت حاليا وذلك لتصوير حلقة خاصة لبرنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الاعلامية مهيرة عبد العزيز، والتي تحاورها بأسئلة جريئة وعادة ما توقع ضيوفها في مقلب داخل الاستديو.

وكانت قد حلت في الحلقة الماضية الفنانة اللبنانية مايا دياب، والتي ردت بجرأة على عدد كبير من الأسئلة ومن بينها اتهامها بأنها تعاني من إدمان عمليات التجميل، لتنفي هذه التهمة بشكل نهائي محاولة استدراج مقدمة البرنامج لتغيير الموضوع بطريقة ذكية.

وخلال الحلقة، تم تنفيذ مقلب بمشاركة الحضور في الاستديو، حيث سُمع انفجار وصوت الانذار في المكان، الامر الذي أثار رعبها وبدت علامات القلق على ملامحها الى أن تنبهت للأمر وكشفت المقلب.

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