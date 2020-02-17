"إنت حلالي" لـ مروة نصر في المركز الأول-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحقق أغنية "أنت حلالي" التي طرحتها الفنانة المصرية ​مروة نصر​ يوم عيد الحب نجاحاً كبيراً، إذ إحتلت المركز الأول عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد ساعات على طرحها.

"انت حلالي" كلمات طاهر كمال والحان احمد محي وتوزيع زوووم وهندسه صوتية خالد رؤوف وهي ضمن أغاني البومها الغنائي القادم "حلوه السهرة".

وجاءت فكرة الكليب عن طريقة الرسم بالرمال للرسام أيمن عبداللطيف ومونتاج محمد رمضان وصبري اسماعيل واخراج اسلام عبد اللطيف.

وكانت خضعت نصر لجلسة تصوير خاصة ببوستر العمل، حيث تميز بالبساطة و قد اهتم بصور الكوفر خالد فضة تحت إشراف خبير الازياء إيهاب العدل و تميزت الصور ايضا باللوك الكلاسيكي من حيث المكياج و الشعر تماشيا مع موضوع الاغنية.

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