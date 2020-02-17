نشرت الدكتورة خلود صوراً لها مع زوجها أمين وابنتهما خلود، وأولادهما التوائم خالد وليان وليليان، وعايدت متابعيها متمنية لهم أياماً عامرة بالحب. صورة للدكتورة خلود من العام الماضي Advertisements كما نشرت صورة لها مع زوجها، تبدو فيها عليها مظاهر الحمل، وكتبت تعليقاً عليها أرق تعابير الحب لزوجها الذي اعتبرته صديقاً لها، متسائلة عن التغييرات التي طالت حياتهما من سنة لغاية اليوم. وانهالت التعليقات المتسائلة هل خلود حامل؟ إلا انها لم تجب على تعليقات المتابعين، ليتبين أن الصورة من العام الماضي خلال حملها بالتوائم، حيث كان شعرها طويلاً، وقد نشرتها لتتحدث عن التغيير الذي أحدثه انضمام ثلاثة أطفال دفعة واحدة إلى العائلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور عيد الحب تكشف حمل الدكتورة خلود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.