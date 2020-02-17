نشرت النجمة العالمية ريس ويذرسبون (44 سنة)، صورة لها مع ابنتها آفا على الثلج، حيث كانتا تمارسان رياضة التزلج. وبدت ابنة ريس نسخة طبق الأصل عنها، لدرجة أنّ المعلقين عجزوا عن التمييز من الأم ومن الإبنة. وبدت النجمة متألقة، وقد حافظت على نضارة بشرتها، وبدت أصغر بكثير من سنّها الحقيقي، أما ابنتها فبدت نسخة طبق الأصل عنها، حتى أنّ البعض اعتقد في بداية الأمر، أنّ النجمة نشرت صورتين لها معدلتين بتقنية الفوتوشوب. احدث صورة للأم وابنتها وتبلغ آفا ابنة ريس من العمر 20 عاماً، وقد أنجبتها من زواجها الأوّل. Advertisements ريس ويذرسبون وابنتها فما رأيكم بالشبه بين ريس وابنتها؟ ريس ويذرسبون وابنتها ريس ويذرسبون وابنتها ريس ويذرسبون وابنتها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور: ابنة ريس ويذرسبون نسخة عنها لن تصدّقوا من الأم ومن الإبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.