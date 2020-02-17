الفنانة باسمة تعتزل الغناء وتتفرغ لخدمة الرب

أعلنت الفنانة باسمة اعتزالها الغناء نهائياً وتفرغها لخدمة الرب، من خلال تغريدة أثارت الجدل على السوشيال ميديا، حيث كتبت باسمة: «أنا أعلن اعتزالي الفن، أحبائي؛ لأخدم الرب من كل فكري وعقلي ونفسي، وبحسب مشيئته آمين».

بدأت مشوارها في العام 1998 بإطلاق عدة أغانٍ منفردة: «وشوشني حبيبي سمعني كلام» و«في قربك وبعدك حياتي عشانك».

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انطلاقتها الفعلية كانت مع المغني والملحن اللبناني مروان خوري، الذي بدأ يكتب الأغاني ويلحنها عندما أطلقت ألبومها الأول «ذوبني ذوب»، في عام 1999 قامت باسمة بإنتاج عمل فني مع مروان خوري بعنوان «كاسك حبيبي» وحقق نجاحاً كبيراً. بعد ذلك وقعت باسمة عقداً مع شركة روتانا استمرت باسمة بالعمل مع مروان خوري في ألبومها الثاني «عندي سؤال»، وفي ألبومها الثالث «عيني يا مو»، وقد حقق كلا الألبومين نجاحاً كبيراً.

بعد ذلك غنت باسمة أغنية «اطلع فيي»، وقامت بغناء هذه الأغنية بشكل منفصل عن مروان خوري. كانت باسمة لا تزال تحضر لألبومها وبقيت الأغنية غير مصورة وغير منشورة. بعد ذلك أنجبت باسمة؛ ما دعاها إلى الاختفاء عن الساحة الفنية لفترة قبل أن تعود لها من جديد، ثم تعلن اعتزالها بالأمس.

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