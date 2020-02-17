فيديو: شاهدوا لحظة مقتل الدي جي "أندريه إيفانوف"على شواطئ أستراليا

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يُظهر اللحظات الأخيرة للدي جي الروسي "أندريه إيفانوف" (47 عاماً) الذي مات غرقاً على شاطئ بوندي بأستراليا، بعد أن قذفته الأمواج الشديدة في المحيط.

ويظهر في الفيديو الدي جي وهو يقف مع زوجته يوليا (45 عاماً) على صخور هذا الشاطئ الشهير قبل أن تأخذه الأمواج لداخل المحيط، ونجت زوجته حيث تمكنت من السباحة والعودة للشاطئ وهي تصرخ أن زوجها تحت سطح المياه.

وكانت الأرصاد الجوية في أستراليا قد حذرت من خطر ركوب الأمواج على الساحل الشرقي لأستراليا بسبب الإعصار المداري "ياسي".

وقد طلبت الزوجة المساعدة،، وبدأ رجال الإنقاذ البحث بطائرات الهليكوبتر في تمام الساعة 5.30 مساءً، وبعد البحث لمدة وصلت لـ30 دقيقة تمكنوا من العثور على جثة إيفانوف وسحبه للشاطئ في تمام الساعة السادسة، وقاموا بعمل الإسعافات اللازمة وإنعاش القلب، ولكن دون جدوى حيث كان قد فارق الحياة.

وقالت سيدة من الموجودين على الشاطئ، إنها رأت يوليا وهي تغطيها الدماء وتصرخ من أجل زوجها الذي يصارع الغرق والموت.

Advertisements

والجدير ذكره أن الزوجة قد عانت من كسر في أصابع القدم والعديد من الجروح.

إقرئي أيضًا:

كيم كارديشيان تفتح النيران على شقيقتها: سلوكياتها سيئة!

العثور على جثة مذيعة شهيرة منتحرة في منزلها