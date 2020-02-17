فيديو: يوسف الخال يحلق شعره بالكمال أمام الكاميرا وتعليقات الجمهور صادمة

أثار نشر الفنان يوسف الخال فيديو له وهو يحلق شعره بالكامل أمام الكاميرا الكثير من الجدل، حيث اعتبر أنّ الجرأة قمّة الحريّة، وقامت زوجته نيكول سابا بوضع قلوب تعليقاً على الفيديو.

ولم يوضح يوسف ما إذا كان قد حلق شعره بسبب دور، أو رغبةً في التغيير، إلا أنّ الفيديو أثار الكثير من ردود الفعل السلبيّة، خصوصاً أنّه جاء بعد أيام من نشره نيكول صورة لأسد ولبوة في وضعية التزاوج، وعلّقت عليه "نعم لقد فعلناها"، لتعود وتحذفها بسبب ردود الفعل الغاضبة، وما نتج عنها من انتشار شائعة حملها، التي نفتها بفيديو.

فقد اعتبر كثيرون، أنّ يوسف وزوجته انقطعا منذ مدّة عن تقديم الأعمال النّاجحة، وأنّهما يحاولان استفزاز جمهورهما من خلال فيديوهات مثيرة للجدل، كما انتقد البعض تعاطي يوسف ونيكول مع الانتقادات بطريقة عنيفة، وقيامهما بالرد بطريقة جارحة على بعض المتابعين.

Advertisements

أما المدافعون عن يوسف، فاستغربوا الهجوم، ووضعوا الفيديو في خانة الفيديوهات التي ينشرها المشاهير من حياتهم الخاصّة على السوشال ميديا.

إقرئي ايضًا:

فيديو: ناردين فرج تنسحب من ذا فويس كيدز والأسباب مبهمة

باسمة تعلن اعتزال الفن نهائياً وهذا السبب الحقيقي لاعتزالها