فيديو: ناردين فرج تنسحب من ذا فويس كيدز والأسباب مبهمة

بشكل مفاجىء، أعلنت الإعلامية المصرية ناردين فرج، عن انسحابها من برنامج "The Voice Kids"، مشيرة إلى أن ظهورها للمرة الأخيرة سيكون في الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة المقرر إذاعتها يوم السبت المقبل,

ونشرت مقطع فيديو عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان اعلان مهم عن، MBCTheVoiceKids وعلقت عليه قائلة: انا فضلت أنكم تعرفوا مني انا ، انا مش حاكون موجوده في اخر حلقتين من #ذافويس_كيدز . اخر حلقه ليا ، هي اللي جايه.

ناردين فرج

وتابعت: بتمنى التوفيق لكل العاملين في الموسم التالت من #ذافويس_كيدز . انا بجد بحبكم و مش حانسى كل الذكريات الحلوة اللي قضيناها مع بعض.

وأكدت ناردين في الفيديو، أنّ هناك مذيعة أخرى ستتولّى تقديم آخر حلقتين بدلاً منها، رافضة الدّخول في أسباب مغادرتها لمجموعة mbc، مؤكدة أنها بيتها الثاني، وأنها تعمل فيها منذ 7 سنوات وأنها لا تتحدث عن كيان أو شاشة، ولكنها تتحدث عن ناس عاشت معهم وأكلت معهم عيش وملح، ومتأكدة أنهم يحبونها كما تحبهم.

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ناردين فرج

وتابعت: أنهم كانوا يراعونها وقت سفرها، و"لكن هناك ظروفا خارجة عن إرادتنا وهذه ليست مشكلة لإيمانها أن الله هو من يفتح أبواب ويغلق أبواب، والأهم هو أنها عندما تغادر مكانا فإنها تترك بصمة وسيرة جيدة".

يذكر أن ناردين فرج كانت تشارك في تقديم برنامج the voice، بالإضافة إلى The Voice Kids، مع زميلها الإعلامي ياسر السقاف.